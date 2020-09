Co warto wiedzieć o miodzie ze spadzi liściastej?

Miód ze spadzi liściastej, który także często jest nazywany królewskim jest tworzony z nektaru kwiatów. Jest to jeden z najcenniejszych z odmian, którego produkcja nie jest taka łatwa. Powstaje on dzięki owadom takim jak mszyce, miodówki i czerwce. One składają słodki płyn na liściach dębu lub lipy, które zbierają pszczoły.

Drogocenne właściwości miodu ze spadzi liściastej

Ten rodzaj miodu stosuje się na różnorodne problemy ze zdrowiem. Miód ze spadzi liściastej zawiera potas, wapń, sód, fosfor oraz witaminy z grupy B. Zalecany na problemy z astmą i drogami oddechowymi. Poprawia ciśnienie krwi oraz pracę serca.

